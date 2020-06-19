رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الخارجية» تكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن في ملف «سد النهضة»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:23 م
سامح شكري
سامح شكري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تقدمت بإحاطة لمجلس الأمن بسبب ملف سد النهضة، لأنها قضية تمس الأمن والسلم الدوليين، خاصة بعد تعثر المفاوضات، التي لم تؤت بأي ثمار.

وتراجعت إثيوبيا عن كثير من القضايا التي سبق مناقشتها، ليتحمل المجلس مسئوليته في دعوة الأطراف للعودة للتفاوض وعدم اتخاذ قرارات أحادية.

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مصر لا تسعى للتصعيد ولا خلق توتر، إنما تسعى لحلول واستعداد الدول الثلاث بشكل تعاوني».

وأردف: «على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته، وقرارات مجلس الأمن تحظى بالاحترام والتقدير وهي ملزمة، واختراقها يدفع لاتخاذ قرارات حازمة».

ولفت وزير الخارجية إلى أن الخطاب الأول لمجلس الأمن كان مجرد إعلام يحيط المجلس بالمفاوضات وشرح موقف مصر، والسودان شرحت موقفها، وإثيوبيا وضعت خطابا مماثلا، أما هذا الخطاب فهو دعوة لعقد جلسة لمناقشة تداعيات اتخاذ قرار أحادي.

وتابع: «دعوة المجلس تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، لمنع أي تفاقم للموقف، ومجلس الأمن غير معني بقضايا المياه، وإنما معني بالأمن والسلم الدوليين وعدم وجود تصعيد».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا