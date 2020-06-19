«التخطيط»: 380.5 مليون جنيه للحماية من أخطار السيول بسيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من إنشاء 9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة قدرها 185 مليون جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2019-2020.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عدد المشروعات التنموية المنفذة بجنوب سيناء بلغت 163 مشروعا بتكلفة 2.5 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، موزعة بين مشروعات الإسكان بتكلفة 606 ملايين جنيه، والنقل 391.4 مليون جنيه، والرى 390.5 مليون جنيه، والآثار 306.9 مليون جنيه، والتنمية المحلية 241 مليون جنيه.وتمثلت أهم المشروعات التنموية فى: إنشاء 9 تجمعات تنموية بتكلفة 185 مليون جنيه، البرنامج القومى للإسكان الإجتماعى 43.9 مليون جنيه، واستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء بتكلفة 380.5 مليون جنيه.