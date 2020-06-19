رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: الشركات الصينية تغادر السوق الأمريكية وتتجه إلى بكين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:12 م
السوق الأمريكية
السوق الأمريكية
أبوزيد على
طباعة
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن العديد من الشركات الصينية ستخرج من السوق الأمريكية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وتصاعد التوترات بين بكين وواشنطن والحرب التجارية.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن العديد من تلك الشركات بدأ يفكر بالفعل في التوجه نحو سوق المال في هونج كونج ما ينذر بموجة من الطروحات الأولية والثانوية في إحدى أكبر أسواق المال في آسيا خلال الفترة المقبلة.

ومن جهتها، تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الخطوات التصعيدية منذ مطلع العام الجاري ضد الشركات الصينية المدرجة في «وول ستريت» مع اقتراح تشريع جديد يقضي بشطب الشركات التي لا تلتزم بمعايير المحاسبة الأمريكية في وقت أعلن فيه ترامب عن إجراء تحقيقات في إدراج مجموعة من الكيانات الصينية المدرجة في وول ستريت.

فيما قدر بنك الاستثمار الصيني «تشينا رينيسينز»، أن شركات صينية تقدر قيمتها السوقية بنحو تريليون دولار تواجه شبح الخروج من وول ستريت إذا ما أقر الكونجرس الأمريكي التشريع الجديد الذي يقضي بإلزام الشركات الصينية بمعايير المحاسبة الأمريكية.

وقال التقرير إن العديد من تلك الشركات على غرار «بايدو» و«بيندودو» بدأت تفكر بالفعل في خطوتها المقبلة حال الخروج من وول ستريت.

يذكر أنه في أواخر العام الماضي، بدأت شركة ناسداك في فرض إجراءات صارمة ضد الطروحات العامة الأولية للشركات الصينية الصغيرة من خلال تشديد القيود وإبطاء وتيرة عملية الطرح، وفقًا لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويقدر عدد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية بنحو 156 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.2 تريليون دولار.

وتضيف فايننشال تايمز: "إن الشركات الصينية تسعى بالأساس نحو الطرح في سوق المال الأمريكية للحصول على تمويل دولاري لا يمكنها الحصول عليه في بر الصين الرئيسي، حيث تشدد الحكومة القيود على رءوس الأموال الأجنبية".

كما أن الشركات الصينية تستخدم إدراجها في البورصات الأمريكية كضمانة أخرى للحصول على التمويل الداخلي بسهولة من جهات الإقراض المحلية في الصين.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه من بين الأسباب الأخرى التي تجعل من الأسواق الأمريكية الوجهة المفضلة للطرح، هو القيود التي تفرضها السلطات المحلية في بكين على الإدراج والتي تفرض معايير صارمة للدخول إلى سوق المال من بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم قدرة الشركات التي تمنى بخسائر متتالية على الدخول إلى سوق المال.

وجمعت الشركات الصينية نحو 70 مليار دولار من طروحات أولية في سوق المال الأمريكية منذ العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة في أحدث علامة على توجه الشركات الصينية نحو وجهتها الجديدة هونج كونج، أن تطبيق «يام» الصيني المشغل للعلامات التجارية الغذائية بيتزاهت وكنتاكي في الصين، بصدد جمع نحو 2 مليار دولار من طرح ثانوي في بورصة هونج كونج.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن عددا آخر من الشركات الصينية توجه على مدار الأسابيع القليلة الماضية نحو بورصة هونج كونج على غرار شركة الألعاب الإلكترونية «نت إيز» والتي جمعت نحو 3 مليارات دولار.

فيما بدأ التداول على أسهم شركة «جي.دي.كوم» للتجارة الإلكترونية بالفعل في بورصة هونج كونج الخميس الماضي بعد أن نجحت الشركة في جمع نحو 4 مليارات دولار من مؤسسات استثمارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن للكحول قتل شخصا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا

«رابش» كلمة السب الأولى فى مفردات الحارة المصرية

«أقرع ونزهي».. مفردات الحارة المصرية

دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم