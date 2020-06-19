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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كورونا المستجد اليوم حول العالم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:42 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 454،101 شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الجمعة.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 8،504،890 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3،927،100 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 118،435 وفاة من أصل 2،191،200 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 599،115 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل مع 47،748 وفاة من أصل 978،142 إصابة تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42،288 وفاة من أصل 300،469 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34،514 وفاة (238،159 إصابة)، وفرنسا مع 29،603 وفاة (195،142 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونج كونج) رسميًا 4634 وفاة من أصل 83،325 إصابة تعافى منها 78،398 شخصًا.

وأحصت أوروبا الجمعة، 190،576 وفاة من أصل 2،482،560 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 126،787 (2،291،420 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 88،988 وفاة (1،880،496 إصابة)، وآسيا 27،380 وفاة (955،083 إصابة) والشرق الأوسط 12851 وفاة (609،490 إصابة) وإفريقيا 7388 وفاة (277،043 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8802 إصابة).

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