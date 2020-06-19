ماليزيا تعيد فتح حدودها الدولية بشروط

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن ماليزيا سوف تسمح للأجانب الذين يحملون بعض تصاريح العمل بدخول البلاد، بينما ستسمح لمواطنيها بالخروج في حالات الطوارئ وللعمل.وقال وزير الدفاع، إسماعيل صبري يعقوب- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن الأجانب بموجب "تصريح العمل1" بالإضافة إلى هؤلاء الذين يحملون تصاريح زيارة مهنية وتصاريح إقامة يجوز لهم دخول ماليزيا بدون الحاجة إلى موافقة سلطات الهجرة.