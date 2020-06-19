أمريكا تسجل 754 حالة وفاة جديدة بكورونا و22 ألف إصابة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 22.834 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الإصابات مليونين و‭‭155‬‬ ألفا و572 حالة، بينما زادت الوفيات 754 حالة لتصل إلى 117.632.وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى الأربعاء مقارنة مع تقريرها السابق ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.