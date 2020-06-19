سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-6-2020





وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019، وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق الحرية للبنوك فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه ويأتي ذلك وفقًا لآليات العرض والطلب.

