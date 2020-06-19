سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-6-2020
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:42 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-6-2020، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم على 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل في بنك التعمير والإسكان إلى 4.20 جنيه للشراء، وفي بنك مصر جاء السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما حقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، يتم تداول الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-6-2020
استقر سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم على 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل في بنك التعمير والإسكان إلى 4.20 جنيه للشراء، وفي بنك مصر جاء السعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما حقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، يتم تداول الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019، وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق الحرية للبنوك فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه ويأتي ذلك وفقًا لآليات العرض والطلب.