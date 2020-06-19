مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020
الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:05 ص
هبه محمدطباعة
تستعرض «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020، حيث قررت هيئة السكك الحديدية تعديل مواعيد 3 قطارات في خط القاهرة والإسكندرية، وذلك كي تتناسب مع مواعيد حظر التجوال الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتستمر عمليات البحث من قبل المواطنين على مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020، وتقوم هيئة السكك الحديدية بتوفير الوقت والعبء على المواطنين لتقديم خدمة ممتازة لهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتبذل هيئة السكك الحديدية المزيد من الجهد في عمليات تعقيم وتطهير عربات القطارات للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن استمرار حظر التجوال لتخفيف حركة المواطنين وللحد من وباء فيروس كورونا المستجد.
وتبذل هيئة السكك الحديدية المزيد من الجهد في عمليات تعقيم وتطهير عربات القطارات للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-6-2020
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن استمرار حظر التجوال لتخفيف حركة المواطنين وللحد من وباء فيروس كورونا المستجد.