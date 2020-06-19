أسعار العملات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالبنوك المصرية

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار العملات العربية والأجنبية، وأسعار الصرف في البنوك المصرية، وذلك لأغراض الشراء والبيع من الخارج، بالإضافة إلى التداول في البورصات العالمية.وينشر "الدستور" أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم، والتي تتباين من بنك لآخر، حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف.وتقاس العملات الأجنبية بقيمة الاحتياطى الأجنبى في مصر من عدد من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والين اليابانى والجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، ونسبة حيازتها المصرفية في مصر.سعر الدولار اليومشهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارًا نسبيا وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصرى، وبلغ 18.05 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الخميس 18.13 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصرى، بلغ 20.16 جنيه للشراء، و20.36 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 20.20 جنيه للشراء، 20.40 جنبه للبيع.سعر الريال السعودى اليومسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.93 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.93 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتيسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.