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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عودة 165 عالقا قادمين من الكويت

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:51 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 165 عالقا قادمين من دولة الكويت الشقيقة، على متن طائرة الخطوط الجوية التابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية.

وقدمت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للعائدين، وأجرى أطباء الحجر الصحي اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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