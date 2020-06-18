القابضة للشرب توضح حقيقة تلوث المياه بفيروس كورونا

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه لم يرد للشركة أي شكاوى تخص تلوث مياه الشرب خلال الفترة الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أي شكوى في مصر أو خارجها أو دراسة تفيد بأن فيروس كورونا ينتقل من خلال المياه، والحمد لله المياه آمنة ولا يوجد بها مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل يتم التواصل على تطبيق "125"، أو الموقع الإلكتروني للشركة، وسيتم التواصل الفوري مع الشاكي، خاصة أن العمل يكون على مدار 24 ساعة.وعن شكاوى زيادة نسبة الكلور في المياه أكد أن هذا مفهوم خاطئ فتغير لون المياه للون الأبيض يكون نتيجة الضغط الشديد، والتي تتسبب في حدوث فقاعات هواء كثيرة، ولا يوجد بها أي مشاكل وتزول بعد ثوان من تركها، مؤكدًا أنه في حال وجود أي مشكلة يتم التقدم بشكوى وسيتم أخذ عينة من المياه.