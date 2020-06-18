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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القابضة للشرب توضح حقيقة تلوث المياه بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:54 م
القابضة للشرب المياه
القابضة للشرب المياه
سناء إسماعيل
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قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه لم يرد للشركة أي شكاوى تخص تلوث مياه الشرب خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أي شكوى في مصر أو خارجها أو دراسة تفيد بأن فيروس كورونا ينتقل من خلال المياه، والحمد لله المياه آمنة ولا يوجد بها مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل يتم التواصل على تطبيق "125"، أو الموقع الإلكتروني للشركة، وسيتم التواصل الفوري مع الشاكي، خاصة أن العمل يكون على مدار 24 ساعة.

وعن شكاوى زيادة نسبة الكلور في المياه أكد أن هذا مفهوم خاطئ فتغير لون المياه للون الأبيض يكون نتيجة الضغط الشديد، والتي تتسبب في حدوث فقاعات هواء كثيرة، ولا يوجد بها أي مشاكل وتزول بعد ثوان من تركها، مؤكدًا أنه في حال وجود أي مشكلة يتم التقدم بشكوى وسيتم أخذ عينة من المياه.

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