رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكراغلة» سلاح أردوغان في ليبيا.. أصول «السراج» التركية وراء خيانته

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:43 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
لم يكن من السهل أن تخترق تركيا ليبيا وتبرر وجودها، إلا من خلال موالين ليبيين يقدمون لها الدعم، ويمنحون أرضهم وشرفهم للمحتل التركي لتحقيق أطماعه وتنفيذ أجندته، وفي تقرير لموقع العربية كشف عن حقيقة الرجال الذين خانوا وطنهم في سبيل إرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الكراغلة يد أردوغان لخيانة ليبيا

الكراغلة هم أصحاب الأصول التركية في شمال افريقيا والذين ينتسبون إلى الذرية الناتجة عن زيجات الأتراك من النساء الليبيات والتونسيات والجزائريات عن طريق زواج المسيار أو ملك اليمين، وفقا لدراسة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ودائما ما استغلهم "أردوغان" في حديثه لتبرير وجوده في بلاد المغرب العربي.

في وقت سابق، أدعى أردوغان، أن هناك "مليون تركي يعيشون في ليبيا يستحقون دعمه والتدخل لحمايتهم"، غير أن هذا الرقم تبيّن أنه مبالغ فيه، حيث يعيش الآلاف فقط من الليبيين من أصول تركية في عدّة مدن ليبية (الكراغلة)، وهم من نسل الأتراك الذين استقروا في ليبيا على مدار ثلاثة قرون بعد الاحتلال العثماني عام 1551، لكنهم يتركزون بشكل خاص في مدينة مصراتة، حيث يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة.

أصول "السراج" التركية وراء بيعه ليبيا

والمفاجأة أن من بين هؤلاء الليبيين الأتراك الذين استعان بهم أردوغان لتنفيذ مخططه في ليبيا، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي عمل على تكريس التدخل التركي في ليبيا وشرعنته بعد توقيعه شهر نوفمبر من العام الماضي على اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع أردوغان في تركيا، واحدة تنص على ترسيم الحدود البحرية وتتيح لأنقرة الاستفادة من مناطق غنية بالغاز بشرق المتوسط، وأخرى على تعزيز التعاون العسكري حصلت بمقتضاها قوات الوفاق على أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وذخائر ودعم من ضباط أتراك ومقاتلين مرتزقة من سوريا موالين لتركيا.

وأصول "السراج" التركية كشفها والده مصطفى فوزي السراج في كتاب "ذكريات وخواطر" الصادر عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية في عام 2005، وجاء بالكتاب ان السراج ينتمي إلى إحدى عائلات طرابلس العريقة ذات الأصول التركية، حيث يرجع نسبه إلى جد تركي عمل ضابطا في الجيش التركي، من مواليد مدينة تقع شمال مدينة أزمير التركية، وقدم إلى ليبيا مع القوات العثمانية عام 1840، ووقتها تزوج من سيدة ليبية واستقر في العاصمة طرابلس.


قائد ميليشيا "لواء الصمود" من أصول تركية

ومن ضمن قائمة الأسماء الليبية التي تنتمي إلى أصول تركية، والتي تهيمن على المشهد السياسي والعسكري الموالية للنظام التركي، الإرهابي صلاح بادي الذي يقود كتيبة "لواء الصمود"، أهم الميليشيات المسلحة في مصراتة والغرب الليبي، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا.

ينحدر بادي من أسرة بسيطة من أصول تركية تقيم في مصراتة، ويعد أبرز "عملاء أردوغان" في ليبيا، لعب دورا بارزا في الإطاحة بنظام معمر القذافي الذي كان جنديا في صفوفه، وهو أحد مؤسسي ميليشيات "فجر ليبيا" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه عن العمل، وقد شارك في أغلب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في السنوات الأخيرة، آخرها التي وقعت صائفة 2018، وأسفرت عن مقتل 120 شخصا أغلبهم من المدنيين، ويقيم بين تركيا وليبيا.


علي الصلابي أصول تركية وتمويل قطري

يضاف لهذا القائد العسكري الموالي لتركيا، أحد الأسماء الأخرى التي تدافع بشراسة عن التواجد التركي بليبيا وهو القيادي الإخواني المقيم بقطر والمدرج على قوائم الإرهاب "علي الصلابي"، الذي ينحدر من عائلة تنتمي إلى مدينة مصراتة وأصولها تركية، إذ يعد من أشد المباركين للدور التركي في بلده، حتى إنه دعا صراحة أنقرة إلى التدخل لحماية مصراتة وإنقاذ الأقلية التركية داخلها من الجيش الليبي، وفتحت له المنابر الإعلامية الإخوانية منصاتها للإشادة بالمواقف والأدوار التركية في الملف الليبي.

فيما محمد صوان رئيس حزب "العدالة والبناء"، أحد أهم أذرع تركيا في ليبيا لاعتبارات اجتماعية عرقية باعتباره يحمل أصولا تركية وكذلك إيديولوجية، حيث يعتبر أحد أهم قيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وحليف حزب العدالة والتنمية التركي، استنجد بالسلطات التركية لإرسال الدعم للميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، ومن أبرز الداعمين لمذكرتي التفاهم مع تركيا والمطالبين بتفعيلها.


تجنيد رجال الدين لخدمة مصالح أردوغان

بالإضافة إلى ذلك، جندت تركيا رجال دين ينتمون لجماعة الإخوان لتبرير تدخلاتها المشينة في ليبيا وانتهاكها لسيادة هذا البلد، وأبرزهم الصادق الغرياني الذي طالب بمنح تركيا الأسبقية في الشراكة الاقتصادية والأمنية وفي عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وأفتى بـ"تحريم" شراء سلع من بعض الدول العربية التي رفضت التدخل التركي في ليبيا.

ومن الأسماء الأخرى التي تتصدر المشهد السياسي في ليبيا وتعول عليها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا، وزير الداخلية فتحي باشاغا المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، الذي رغم أن لقبه يوحي بأنه من أصل تركي، إلا أنه ينتمي لقبيلة أولاد الشيخ البدوية بمدينة مصراتة، وهو من أشدّ المدافعين على قانونية الاتفاقين البحري والأمني الموقع مع تركيا، والمروّجين للعلاقة المتميزة مع تركيا والتعاون الكبير بين البلدين، كما سوّق أن "الموقف التركي لا يعتبر تدخلا في ليبيا"، وهو على تواصل دائم مع المسؤولين الأتراك، وكان من أهم مهندسي الدعم العسكري الذي حصلت عليه قوات الوفاق.

موضوعات متعلقة

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

قوات خاصة مصرية ترافق العمال العائدين من ليبيا

تأجيل الجزء الثانى من مسلسل بـ«100 وش»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
المزيد

الثقافة

28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى

صدور كتاب «سورية المعاصرة 1963 - 1993»

تعرف على أبرز توصيات ختام مؤتمر وزراء الثقافة فى «إيسيسكو»

«لا مزيد من النصوص» جديد الكاتبة العمانية رزان البلوشية