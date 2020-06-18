انفجار بالقرب من قاعدة تركية في الصومال وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية، اليوم الخميس في خبر عاجل ورد إليها، عن وقوع إصابات في انفجار بالقرب من قاعدة تركية في مقديشيو بالصومال، فيما لم تذكر الوكالة الإيطالية تفاصيل أخرى عن الانفجار.يذكر أن تركيا بدأت في إنشاء القاعدة العسكرية الخاصة بها في الصومال في مارس 2015 على مساحة 400 هكتار، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.