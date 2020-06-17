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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهمين بترويج الحشيش في بدر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:49 م
متهمين
متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة بدر، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "حسن.م"، "على.ك"، عاطلين، ومقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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