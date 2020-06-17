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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رمضان عبدالمعز يوضح ثواب الصابرين على المصائب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:42 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
رباب الأهواني
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قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في أرزاق عباده يعطي ويمنع من يشاء، ولديه حكمة في ذلك.

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء: "الله لا يُسأل عما يفعل، واللي مكروب علشان المال، أقول ليه تأدب مع الله وخد بالأسباب واشتغل وربنا هيرزقك، لا تقلق، وإن جاء إليك القليل أشكر الله علشان يزودك".

وأوصى بضرورة أن يقبل العبد بحكم الله ويأخذ بالأسباب ويجتهد في عمله، ويشكر الله سبحانه وتعالى ويطلب منه البركة، مستشهدا بقوله تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم"، متابعا: "ربنا هيزودك ويكرمك والقليل هيخليه كتير ليك، المكروب بسبب المال عليه أن يطلب البركة من الله سبحانه وتعالى".

وأكد أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، في السراء والضراء كون قدر الله نافذ لا محاله، موضحا أن الابتلاء اختبار من الله لعباده من أجل أن يجزيهم خيرًا على صبرهم.

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