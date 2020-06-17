مجلس الشباب المصرى يناقش قوانين الانتخابات المصرية اليوم

ينظم مجلس الشباب المصرى المصري برئاسة محمد ممدوح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول قوانين الانتخابات المصرية والتي ستنظم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمزمع إقامتها الشهور المقبلة، وذلك بمشاركة لفيف من الرموز السياسية والبرلمانية المصرية، وذلك بهدف الوقوف على أبرز التعديلات التي ناقشها البرلمان المصري لهذه القوانين.وصرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، أن الورشة تأتي بهدف الإجابة على العديد من التساؤلات التي تشغل الشارع المصري، مثل أهمية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واحتمالات التقسيم الواردة وتفسير المحكمة الدستورية العليا للكلمات الانتخابية الواردة بالدستور، مثل المناسب والعادل والمتكافئ والملائم وما هو نصاب المقعد البرلماني، وكيف يتم توزيع المقاعد بين الدوائر والمحافظات ووضع المرأة والشباب والعمال والمسيحيين في الانتخابات القادمة والعديد من التساؤلات المهمة.يدير الورشة الخبير البرلماني الكبير عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، ويشارك في الورشة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنائب محمد الجبالي عضو لجنة الخطة والموازنة والنائب عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الصحة والنائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان والنائب محمد العتماني والنائب محمد خليفة أعضاء مجلس النواب ولفيف من الرموز السياسية والبرلمانية والمجتمع المدني.الجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الجلسات التي يطلقها مجلس الشباب المصرى ضمن عام الحوار، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي.