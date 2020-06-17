4919 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 39 وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعاف.وجاء في بيان وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723، منها 1910 حالات حرجة، وتم تسجيل 1650، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.