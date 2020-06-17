حبس 4 لحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس 4 متهمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة منشورات محرضة ضد الدولة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، وهم كلا من: "أ. ع"، و"ص. ع"، و"إ. م"، و"ح. ح" ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.