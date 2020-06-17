بضمان إقامتهما.. إخلاء سبيل متهمين بإضرار مصالح البلاد

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة احتياطيا علي ذمة التحقيقات؛ في اتهامهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.المتهمان الصادر بحقهما قرار إخلاء السبيل، بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: "ع. ص"، و"أ. ي".كانت وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.