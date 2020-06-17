عودة 1502 عالق من الكويت عبر 10 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 1502 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ عبر 10 رحلات جوية.وذكرت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 485 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 428 راكبا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 154 راكبا إلى الأقصر.وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي الخطوط الجوية الكويتية، طيران الجزيرة الكويتية، إير كايرو، طيران المصرية، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة إير كايرو، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.