ارتفاع الأسهم الأوروبية مع آمال قوية بالتعافي

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، فيما تكسب الآمال بتعاف سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بفيروس كورونا، حتى مع وضع قيود على التنقل في بكين لاحتواء موجة ثانية محتملة من الإصابات بـ"كوفيد-19".وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4% بعد أن حقق أفضل أداء يومي في نحو شهر في الجلسة السابقة بفضل خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للبدء في شراء سندات شركات، وتقرير ذكر أن إدارة ترامب تعد لمقترح بشأن البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريبا، لكن التقدم كان محدودا مع إلغاء بكين عشرات الرحلات المحلية اليوم الأربعاء، لتكثف مساعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أطلق مخاوف بشأن تجدد عدوى أوسع.وظلت أسهم شركات الرعاية الصحية محل تركيز من المستثمرين، ما دعم المؤشر "ستوكس 600" بالقدر الأكبر، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع السياحة والسفر الأوروبي في التعاملات المبكرة.