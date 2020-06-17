تركيا تطلق «مخلب النمر» فى تواصل لانتهاكاتها بالعراق

أطلقت تركيا، فجر اليوم الأربعاء، عملية المخلب النمر العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق، على الرغم من استدعاء الأخيرة السفير التركي، أمس الثلاثاء، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن القصف بمناطق الأكراد.وقالت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة عبر "تويتر": "من أجل تحييد عناصر حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن شعبنا وحدودنا، وحدات الكوماندوز موجودون في منطقة هفتانين حاليا".وأشارت إلى أنهم وصلوا إلى المنطقة بدعم من القوات الجوية، مشيرًا بأن الغارات أرعبت سكان 10 قرى، ودفعتهم إلى مغادرة منازلهم نحو الوديان المجاورة، كما ألحقت خسائر مادية جسيمة بمزارعهم ومناحلهم.وفي وقت سابق، شنت طائرات حربية تركية، للمرة الأولى، غارات على القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران التابعة لمحافظة أربيل في شمال العراق، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني.