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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:23 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث مؤخرًا على مواعيد القطارات، اليوم الأربعاء 18-6-2020، في القاهرة وباقي المحافظات، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، لذلك يبحث المواطن المصري على مواعيد القطارات الجديدة، التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتناسب مواعيد القطارات التي وضعتها هيئة السكك الحديد مع مواعيد حظر التجوال التي وضعتها الدولة للحد من تفشي الوباء، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، ومن ضمنها تحديد مواعيد أتوبيسات الهيئة الحكومية القطارات طبقًا لمواعيد حظر التجوال، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف

ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

وتستمر جهود الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت فرضت مصر على المواطنين حظر التجوال التي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا.

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