مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

تستمر عمليات البحث مؤخرًا على مواعيد القطارات، اليوم الأربعاء 18-6-2020، في القاهرة وباقي المحافظات، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، لذلك يبحث المواطن المصري على مواعيد القطارات الجديدة، التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.وتتناسب مواعيد القطارات التي وضعتها هيئة السكك الحديد مع مواعيد حظر التجوال التي وضعتها الدولة للحد من تفشي الوباء، وذلك بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، ومن ضمنها تحديد مواعيد أتوبيسات الهيئة الحكومية القطارات طبقًا لمواعيد حظر التجوال، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.تعرف على مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.وتستمر جهود الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت فرضت مصر على المواطنين حظر التجوال التي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا.