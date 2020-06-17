«اتصالات مصر» تدعم البنية التحتية لمؤسسة «بهية»

أعلن مستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، عن اتفاقية جديدة مع شركة "اتصالات مصر"، في إطار حملة "اطمن عليهم".وتتيح الاتفاقية دعم "اتصالات مصر" لمركز البيانات والمعلومات بمؤسسة "بهية" بوحدة تخزين مركزية؛ للمساعدة على استقبال وحفظ بيانات المحاربات والتاريخ الطبي الخاص بهن، وكذلك وحدة حماية بيانات لتأمين البيانات والمعاملات الخاصة بمركز البيانات والحفاظ على سريتها.وفي ضوء ذلك أمدت شركة "اتصالات مصر" مؤسسة "بهية" بالتحويلات اللازمة لدعم البنية التحتية، وذلك إيمانا من الشركة بدور لمؤسسة الفعّال في محاربة سرطان الثدي للسيدات في مصر، والذى تعدى إلى الآن أكثر من 126 ألف سيدة خضعن للكشف المبكّر والتشخيص والعلاج المتكامل.من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، مدير عام مستشفى بهية، إن الاتفاقية الجديدة مع شركة اتصالات مصر تواكب التطور التكنولوجى المستمر فى المؤسسة فى النظام المعلوماتى المتكامل للمحاربات، للمتابعة الدقيقة المستمرة للحالة الطبية، مما له أثر كبير فى دقه العلاج الطبى وكذلك الاحتفاظ بالبيانات الطبية مدى الحياة.