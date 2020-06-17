سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 17-6-2020
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:27 ص
ينشر «الدستور» أسعار الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17-6-2020، حيث استقر سعر الصرف، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بالأسواق المصرية.
وشهد الدولار اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف في سعر الدولار في البنوك المصرية وذلك بسبب الأحداث التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وأهمها انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى المظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.
سعر الدولار في البنوك الحكومية:
ومن ناحية أخرى سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
كما سجل سعر الدولار في بنوك ( التعمير والإسكان - قناة السويس - المصري لتنمية الصادرات ) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
سعر الدولار في البنوك الخاصة:
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، أما بنك قطر الوطني سجل للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.22 جنيه.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - العربي الأفريقي - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
وشهد الدولار اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف في سعر الدولار في البنوك المصرية وذلك بسبب الأحداث التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وأهمها انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى المظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريوسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، 16.11 جنيه للشراء، وللبيع 16.24 جنيه.
سعر الدولار في البنوك الحكومية:
ومن ناحية أخرى سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
كما سجل سعر الدولار في بنوك ( التعمير والإسكان - قناة السويس - المصري لتنمية الصادرات ) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
سعر الدولار في البنوك الخاصة:
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، أما بنك قطر الوطني سجل للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.22 جنيه.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - العربي الأفريقي - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.