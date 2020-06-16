شاب الموتوسيكل: «فقدت النطق من الفرحة لما شفت الريس»
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:30 م
سناء إسماعيلطباعة
روى الشاب عمر مصطفى تفاصيل تعرضه لحادث سير بالدراجة النارية (موتوسيكل) هو وصديقه أثناء مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"، الذي يقدمه الإعلامى رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية دي إن سي: "كنت سايق الموتوسيكل وتعرضنا لحادث وأنا جالس على الرصيف لقيت عدد كبير من الضباط جايين يطمنوا عليا ومعاهم دكتور، ولم أدرك الموقف".
أضاف: "بعدها لقيت سيارة والباب بيتفتح ولقيت الرئيس بيقولي إنت مش لابس خوزة ليه وخد بالك من نفسك، أنا فقدت النطق ساعتها، وجابلنا سيارة إسعاف وصديقي مينا كان أول مرة يركب موتوسيكل وأول مرة يركب معايا، وجاله تمزق والضباط ماسابوناش غير لما اتطمنوا علينا وأنا على طول بلبس الخوزة واليوم الوحيد اللى مالبستش فيه الخوزة قابلت الرئيس، وهما جابولنا خوزة برضه".
وتابع: "كان نفسى أقابل الرئيس والحمد لله ربنا رزقني، وأنا بشكره وبدعيله وبقوله ربنا يعينك حملك تقيل، وأنا بحبه"
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"، الذي يقدمه الإعلامى رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية دي إن سي: "كنت سايق الموتوسيكل وتعرضنا لحادث وأنا جالس على الرصيف لقيت عدد كبير من الضباط جايين يطمنوا عليا ومعاهم دكتور، ولم أدرك الموقف".
أضاف: "بعدها لقيت سيارة والباب بيتفتح ولقيت الرئيس بيقولي إنت مش لابس خوزة ليه وخد بالك من نفسك، أنا فقدت النطق ساعتها، وجابلنا سيارة إسعاف وصديقي مينا كان أول مرة يركب موتوسيكل وأول مرة يركب معايا، وجاله تمزق والضباط ماسابوناش غير لما اتطمنوا علينا وأنا على طول بلبس الخوزة واليوم الوحيد اللى مالبستش فيه الخوزة قابلت الرئيس، وهما جابولنا خوزة برضه".
وتابع: "كان نفسى أقابل الرئيس والحمد لله ربنا رزقني، وأنا بشكره وبدعيله وبقوله ربنا يعينك حملك تقيل، وأنا بحبه"