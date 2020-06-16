شاب الموتوسيكل: «فقدت النطق من الفرحة لما شفت الريس»

روى الشاب عمر مصطفى تفاصيل تعرضه لحادث سير بالدراجة النارية (موتوسيكل) هو وصديقه أثناء مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"، الذي يقدمه الإعلامى رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية دي إن سي: "كنت سايق الموتوسيكل وتعرضنا لحادث وأنا جالس على الرصيف لقيت عدد كبير من الضباط جايين يطمنوا عليا ومعاهم دكتور، ولم أدرك الموقف".أضاف: "بعدها لقيت سيارة والباب بيتفتح ولقيت الرئيس بيقولي إنت مش لابس خوزة ليه وخد بالك من نفسك، أنا فقدت النطق ساعتها، وجابلنا سيارة إسعاف وصديقي مينا كان أول مرة يركب موتوسيكل وأول مرة يركب معايا، وجاله تمزق والضباط ماسابوناش غير لما اتطمنوا علينا وأنا على طول بلبس الخوزة واليوم الوحيد اللى مالبستش فيه الخوزة قابلت الرئيس، وهما جابولنا خوزة برضه".وتابع: "كان نفسى أقابل الرئيس والحمد لله ربنا رزقني، وأنا بشكره وبدعيله وبقوله ربنا يعينك حملك تقيل، وأنا بحبه"