«نقف الآن متحدين».. منتدى شباب العالم يدعم الجهود الطبية حول العالم
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:30 م
إيمان ماهرطباعة
أعدّ مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي مبادرة؛ للتواصل مع الفنانين المشاركين في مسرح شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية.
وأعد المشاركون في مسرح المنتدى العالمي للشباب هذه الرسالة من جميع أنحاء العالم، التي تعد رسالة سلام وإبداع وتضامن تساعد على الاستمرار والبقاء على اتصال خلال هذه الأوقات العصيبة، وإهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم.
وتم التنسيق والتحضير لورشة عمل خرجت منها أغنية بعنوان "نقف الآن متحدين"، STANDING NOW AS ONE، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الأطقم الطبية حول العالم.
وتغنى الأغنية بسبع لغات وشاركت في إعدادها 9 جنسيات مختلفة من «مصر، روسيا، نيجيريا، الكاميرون، الولايات المتحدة، نيبال، اليمن، منغوليا، وإيطاليا».
وحرص الشباب والفنانين المشاركين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلي، كما التزموا بالتباعد الاجتماعى عند التصوير وتسجيل الصوت. شاهد
وأعد المشاركون في مسرح المنتدى العالمي للشباب هذه الرسالة من جميع أنحاء العالم، التي تعد رسالة سلام وإبداع وتضامن تساعد على الاستمرار والبقاء على اتصال خلال هذه الأوقات العصيبة، وإهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم.
وتم التنسيق والتحضير لورشة عمل خرجت منها أغنية بعنوان "نقف الآن متحدين"، STANDING NOW AS ONE، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الأطقم الطبية حول العالم.
وتغنى الأغنية بسبع لغات وشاركت في إعدادها 9 جنسيات مختلفة من «مصر، روسيا، نيجيريا، الكاميرون، الولايات المتحدة، نيبال، اليمن، منغوليا، وإيطاليا».
وحرص الشباب والفنانين المشاركين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلي، كما التزموا بالتباعد الاجتماعى عند التصوير وتسجيل الصوت. شاهد