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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الصحة: فتح العيادات الخارجية لرعاية أصحاب الأمراض المزمنة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:51 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر.

وأوضحت، أنه سيتم استقبال أصحاب الأمراض المزمنة (قلب، سكر، ضغط)، بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لمتابعة حالتهم الصحية، حفاظًا على حياتهم.

وأكدت أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها للعمل بشكل منفصل ومن خلال مداخل خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لمنع الاختلاط بين المرضى، مؤكدًا أن عملية المتابعة ستكون آمنة.

وأضافت: أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ووجود استشاريين بها، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية في الأحياء والقرى لمتابعتهم، وتخصيص سيارتين بالمناطق الأكثر كثافة، واحدة لإصدار قرارات اللجان الثلاثية للأمراض غير السارية؛ لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، والأخرى لصرف العلاج، وسيتم تشكيل لجنة ثلاثية بكل قافلة وصيدلية، لإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة والمتابعة من خلال الوحدات والمراكز الطبية، ويبدأ ذلك من يوم السبت المقبل.

ودعت الوزيرة الأطباء والتمريض الذين خرجوا على سن المعاش للانضمام لخدمة الوحدة الصحية والمراكز الطبية لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة.
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

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