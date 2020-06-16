«الصحة»: سوء الخدمة بالمستشفيات الخاصة سبب ارتفاع وفيات كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أمس وأمس الأول فاق المعدلات المتوقعة.وأرجع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، السبب في ذلك إلى سوء الخدمة العلاجية في بعض المستشفيات الخاصة الصغيرة.وقال الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «ثبت زيادة عدد الوفيات من مستشفيات خاصة صغيرة، كنا نتوقع أنه سيتم علاجهم وفقا للبروتوكول وليس الأهواء الشخصية».وأشار إلى أنه منذ الآن سيتم إشراف وزارة الصحة والتأكد على تلقي مرضى كورونا العلاج في المستشفيات الخاصة وفقا للبروتوكول.وأضاف: «أفضل رعاية طبية يتلقاها مريض كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التعليم العالي ودون مقابل».وأردف: «ناس بيدفعوا كثير مقابل خدمة متوفرة في المستشفيات الصحة دون مقابل، أقول لهم عليكم طلب الرعاية الطبية في المكان المناسب».