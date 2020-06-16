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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح عملية الولادة الرابعة لمصابة بكورونا بعزل أسوان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:08 م
عملية الولادة لمصابة
عملية الولادة لمصابة بكورونا
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصى ''الحجر الصحي''، اليوم، من إجراء عملية الولادة القيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعد الولادة الرابعة التي تتم بواسطة الفريق الطبي بالعزل الصحي.

وشارك بعملية الولادة كلًا من: رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصى، والدكتور إيهاب عطية أطفال مبتسرين، والدكتور محمد عبدالمنعم أطفال مبتسرين، وسارة عزالدين تمريض حضانة، وأمل سيد حمدان تمريض العمليات، وأشرقت عمران تمريض العمليات، والدكتور أحمد عبد الرحيم التخدير، والدكتورة  فاطمة الزهراء سعيد مكافحة العدوى، محمد السيد عمال العمليات.

وتوصلت ''الدستور'' لبيانات الحالة وهي لسيدة تدعى "أسماء. ف. ع. أ"، 26 عامًا، مقيمة بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، توافدت إلى مستشفى العزل الصحي منذ 5 أيام، وكانت في الشهر التاسع.

وفى سياق متصل، أفادت مستشفى أسوان التخصصى المخصصة لعلاج مصابي فيروس"كورونا"، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، بأن المستشفى استقبلت سيدة حامل منذ أيام مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شهرها التاسع، وتم إجراء عملية الولادة لها بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى منذ ساعات، مما ساهم في إضافة جو من البهجة والسرور في جميع أرجاء المستشفى.

وقدمت إدارة المستشفى شكرها للفريق الطبي الذي ساهم في نجاح عملية الولادة الرابعة داخل المستشفى.
رعملية الولادة لمصابة بكورونا
عملية الولادة لمصابة بكورونا
عملية الولادة لمصابة بكورونا
رعملية الولادة لمصابة بكورونا
عملية الولادة لمصابة بكورونا
عملية الولادة لمصابة بكورونا

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