ضبط زوجين قبل إجراء جريمة ختان لأطفال قرية بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وزوجها يقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.جاءت عملية الضبط بعد قيامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لنجلتهما وأخريات من أطفال القرية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.