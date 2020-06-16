ضبط زوجين قبل إجراء جريمة ختان لأطفال قرية بأطفيح
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:54 م
مريم جبل _عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وزوجها يقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.
جاءت عملية الضبط بعد قيامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لنجلتهما وأخريات من أطفال القرية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاءت عملية الضبط بعد قيامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لنجلتهما وأخريات من أطفال القرية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.