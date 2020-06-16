رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:49 م
تأثير كورونا على
تأثير كورونا على بيع الكتب
حسام الضمرانى
طباعة
أعدت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين، استبيان رأي خاص بمكتبات بيع الكتب الورقية نتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السوق المصري.

وأوضحت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين في بيان صحفي، أن الهدف من الاستبيان هو وضع نواة حقيقية عن توفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات التي قد تساعد متخذي القرار على دعم صناعة النشر.

وشارك في الاستبيان 51 مكتبة، وجاء من أبرز نتائج الاستبيان أن 21.57% من المشاركين يروون أن نسبة مبيعات الكتب ارتفعت بأقل من 10% و19.16% من المشاركين يروون أنها ارتفعت من 11 إلى 25%، و19.61% من المشاركين قالوا إنها انخفضت، و17.65% من المشاركين قالوا إنها لم تتأثر، و9.80% من المشاركين قالوا إنها ارتفعت من 25 لـ50% وذلك في إطار قياس تأثير جائحة كورونا على نسبة مبيعات الكتاب الورقي من على المواقع الإلكترونية.

وخلص الاستبيان إلى أن 66.67% من المشاركين قالوا إن التزوير وقرصنة الكتب من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المكتبات قبل انتشار جائحة كورونا، و64.71% منهم يروون أن القدرة الشرائية للعملاء ثاني أبرز هذه المشكلات، و65.86% من المشاركين يروون أن ارتفاع الإيجار ثالث هذه المشكلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: أبوالغيط كشف مفاجأة عن سد النهضة منذ 8 أعوام

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الغردقة

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

الأردن: إصابتين جديدتين بكورونا وحالة شفاء

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الغردقة

إنفوجراف

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

فعاليات «الثقافة بين إيديك» فى 2 مليون رسالة نصية بدعم من شركة فيكتوري لينك

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية

شريف الجيار: 30 يونيو ثورة الخلاص والقضاء على إرهاب الإخوان

جابر عصفور: ثورة 30 يونيو تحتاج 30 عاما للكتابة عنها

ناجي شعيب: المشهد ينضح بشعراء يسقطون فوق رؤوسنا من شبابيك مفتوحة (حوار)