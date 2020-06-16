استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية

أعدت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين، استبيان رأي خاص بمكتبات بيع الكتب الورقية نتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السوق المصري.وأوضحت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين في بيان صحفي، أن الهدف من الاستبيان هو وضع نواة حقيقية عن توفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات التي قد تساعد متخذي القرار على دعم صناعة النشر.وشارك في الاستبيان 51 مكتبة، وجاء من أبرز نتائج الاستبيان أن 21.57% من المشاركين يروون أن نسبة مبيعات الكتب ارتفعت بأقل من 10% و19.16% من المشاركين يروون أنها ارتفعت من 11 إلى 25%، و19.61% من المشاركين قالوا إنها انخفضت، و17.65% من المشاركين قالوا إنها لم تتأثر، و9.80% من المشاركين قالوا إنها ارتفعت من 25 لـ50% وذلك في إطار قياس تأثير جائحة كورونا على نسبة مبيعات الكتاب الورقي من على المواقع الإلكترونية.وخلص الاستبيان إلى أن 66.67% من المشاركين قالوا إن التزوير وقرصنة الكتب من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المكتبات قبل انتشار جائحة كورونا، و64.71% منهم يروون أن القدرة الشرائية للعملاء ثاني أبرز هذه المشكلات، و65.86% من المشاركين يروون أن ارتفاع الإيجار ثالث هذه المشكلات.