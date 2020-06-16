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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الرقابة تشن حملات لضبط متعهدي بيع وتوزيع السجائر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:42 م
بيع وتوزيع السجائر
بيع وتوزيع السجائر
حسام محفوظ
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شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على عدد من متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وذلك في إطار قيام الهيئة بمتابعة انضباط الأسواق، وبناء على المعلومات الواردة والتي تشير إلى قيام بعض من متعهدي وموزعي السجائر بافتعال أزمة في توفيرها والإمساك عن بيعها.

وأسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة، تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.
بيع وتوزيع السجائر
بيع وتوزيع السجائر
بيع وتوزيع السجائر
بيع وتوزيع السجائر

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