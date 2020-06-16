الرقابة تشن حملات لضبط متعهدي بيع وتوزيع السجائر

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على عدد من متعهدي بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتي القاهرة والجيزة.وذلك في إطار قيام الهيئة بمتابعة انضباط الأسواق، وبناء على المعلومات الواردة والتي تشير إلى قيام بعض من متعهدي وموزعي السجائر بافتعال أزمة في توفيرها والإمساك عن بيعها.وأسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل.واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها ٣٩ محضر مخالفة، تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.