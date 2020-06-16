«الصيدليات» تحذر من استخدام الفيتامينات دون أسباب

قال أحمد إدريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، إن هناك تخوفات لدى كثير من المواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد في العالم الذي لم يتوصل لعلاج له حتي الآن.وأضاف إدريس، في تصريحات لـ "الدستور" أنه بعد تصريحات الأطباء أنه لا دافع لهذا الوباء سوي المناعة الجيدة، بدأ كثير من المواطنين بتقوية جهاز المناعة عن طريق الأكل الصحي وتناول الفيتامينات، لكن تناول الفيتامينات دون سبب داعي والإسراف في تناولها قد يسبب آثارًا جانبية وأمراض أخرى.وحذر من تناول الفيتامينات بكثرة لأن زيادتها في الجسم عن المعدل الطبيعي قد تسبب أضرارًا.وتابع " لا نستطيع إنكار بأن نقص الفيتامينات لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلي المرض، ولكن هي غير ضرورية للأشخاص الأصحاء".وأكمل: "خصوصًا إذا كنت تتناول وجبة كاملة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فهي فرصة جيدة للحصول على العناصر الغذائية المختلفة بصورة يومية ولاحاجة إلى مكملات الفيتامينات.و أكد أن ما يحدث الآن من عشوائية في استخدام الفيتامينات له أضراره أكثر من نفعه، يجب استشارة الصيدلي أو الطببب في استخدام الفيتامينات ومراجعته في أي أمراض مزمنة.