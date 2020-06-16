«عبدالعال»: مصر تسعى لحماية أمنها.. ومنفتحون على كافة الأطراف الليبية

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية مُنفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وأن مصر ليست لها مشكلة مع أحد، إنما تسعى لحماية أمنها القومى، قائلا: "الدولة المصرية أعلنت عن إعلان القاهرة لتسوية الأزمة الليبية، وهى منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وكل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصرى، وبالتالى المصلحة الأولى هى حل المشكلة الليبية لتعود واحدة وموحدة ومستقرة، لأنها تمثل عمق الأمن القومى المصرى".وأشار عبدالعال، إلى أن رسالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لمجلس النواب ترفض أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا، مضيفا: "مصر منفتحة على كل الأطراف، وليست لنا مشكلة مع أحد ونحمى حدودنا الغربية، لأن استقرارها استقرار لنا، واستقرار مصر استقرار للمنطقة كلها".