اعترافات عصابة سرقة «تكاتك» السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المركبات البخارية "توكتوك"، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كشفت التحقيقات أن المتهمين مسجلين في قضايا سرقة بالإكراه، وأقروا بارتكابهم وقائع سرقة "التكاتك" بهدف بيعها للكسب غير المشروع منها مبررين فشلهم في الحصول على عمل يعطيهم راتبا مناسبا، وأقروا بسرقتهم خمسة مركبات، وأرشدوا عن مكان المسروقات.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 أشخاص يستقلون "توكتوك" بدائرة القسم وبمناقشتهم أقروا بسرقته، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بأنهم وراء سرقة "تكاتك" دائرة القسم وأرشدوا عن مكان المسروقات.