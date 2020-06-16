تجديد حبس متهم قتل نجله في مشاجرة بالبدرشين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس خفير بالمعاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتعدي على نجله وقتله خلال مشاجرة نشبت بينهما لسوء سلوكه.كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة وبه آثار ضرب وكدمات في مناطق متفرقة من جسده بالإضافة إلى وجود طعنة.بالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين قيام والد المجني عليه خفير بالمعاش بالتعدي عليه بالضرب بسبب قيام المجني عليه بتعاطي المواد المخدرة وافتعاله مشكلات مع الجيران، وتم ضبط المتهم.وبمواجهته اعترف بأن المجني عليه سيئ السمعة والسلوك، وسبق اتهامه بارتكاب وقائع سرقة وترويج مواد مخدرة، وقبل الواقعة بعدة أيام قام الأب بحبس نجله بالمنزل لمنعه من مغادرته.ويوم الواقعة حاول المجني عليه الخروج عنوة، ولكن والده منعه من ذلك فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على نجله بالضرب وتسديد له طعنة في جسده حتى لقي مصرعه.