إثيوبيا: تقارب ثلاثى بشأن الملء الأول لسد النهضة

قالت وزارة المياة والري الإثيوبية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت أمس الإثنين برئاسة مصر، أحرزت تقدمًا كبيرًا في التقارب بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية.وذكر البيان أن مفاوضات اليوم الخامس برئاسة مصر، تركزت بشكل أساسي على المناقشات حول قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة، فيما أكدت وزارة المياه الإثيوبية على ضرورة اتباع نهج يضمن المسئولية المشتركة للبلدان الثلاث في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل لسد النهضة.وأشار البيان إلى استكمال مفاوضات اليوم السادس، اليوم الثلاثاء، حيث ستجتمع الفرق القانونية لمعالجة القضايا القانونية في الغالب وذلك برئاسة إثيوبيا.يذكر أن وزير الري والموارد المائية السوداني، قال- في وقت سابق- إن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والتشغيل طويل الأمد.