مجلس التعاون: الحوثي يستهدف الخليج وليس السعودية وحدها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين في منطقة عسير.وقال الحجرف، في بيان مساء اليوم، إن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح الأمين العام أن هذه الهجمات امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين في مدينة (نجران) بإطلاق صاروخ باليستي، أمس الأول.وأكد الحجرف، وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده كافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.وكشف التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.