مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

وقعت السفارة المصرية في طوكيو على مذكرة دبلوماسية تتضمن توفير الحكومة اليابانية جرعات مجانية من عقار Avigan لمصر، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.وقال السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، إن إتاحة الجرعات المجانية من عقار "آفيجان" سيتم من خلال تبادل الحكومة المصرية الخطابات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS ) لترتيب توريد الدواء التجريبي، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات رائدة بمجال البحوث العلمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي إطار التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات اليابانية في هذا المجال.