الإبراشي: «السيسي يعلّمنا فضيلة الإنقاذ بأفعاله»

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن مشهد توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاطمئنان على أحد المصابين فى حادث سير يحمل الكثير من المعاني، خاصة أن به عفوية وتلقائية ويعلم الناس فضيلة الإنقاذ، والتكاتف وقت الأزمات: "المشهد تم تداوله بشكل كبير وموسع".أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التكاتف والتعاون ومساعدة الآخرين حال تعرضهم لأزمة هى من صميم قيم الشعب المصري: "أتمنى أن تسود هذه القيم فى الشارع المصرى".فى سياق آخر أكد الإبراشى أن ما حدث فى الصين من ظهور إصابات جديدة بكورونا بعد شهرين من عدم إصابة أحد يؤكد أننا سنتعايش مع فيروس كورونا لعدة أشهر قادمة، متبعين الإجراءات الطبية والاحترازية والوقائية، من أجل تجاوز الجائحة.