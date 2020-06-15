الصحة العالمية تكشف حقيقة وقوع موجة ثانية لكورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "نتوقع الوصول لنهاية منحنى إصابات فيروس كورونا في العالم سريعًا، وانحصار الموجة الأولى للمرض، ونأمل ألا تحدث موجة أخرى من المرض".وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الإثنين، أن السيناريوهات كلها في الحسبان، ومن ضمن التوقعات القوية حدوث موجة ثانية للفيروس، مبينا أن شدتها تتوقف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأكد الطبيب، أنه من المتوقع أن تختلف الموجة الثانية من دولة لأخرى، موضحا أن هذا الأمر يتوقف على درجة تنفيذ كل دولة الإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أن الدول المقبلة على الانفتاح عليها الاستعداد لحالات جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالتباعد البدني والكمامات وكل الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها غسيل الأيدي.