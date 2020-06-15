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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالستار حتيتة يكشف مكان اختطاف العمال المصريين في ليبيا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:15 م
عبدالستار حتيتة
عبدالستار حتيتة
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن بيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية الذي أعلن عن مكافأة قدرها 20 ألف دينار ليبي لمن يدلي بمعلومات عن مقر اختطاف العمال المصريين في ليبيا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المصريون متواجدون في معسكر تابع للواء الفاروق في مدينة مصراتة تحت إشراف قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية وأحمد السعدي المدرج على قوائم الإرهاب المصرية والإماراتية والسعودية».

وأضاف: أقول لفتحي باشاغا، لديك تقاريرك تفصيلية من عدة قيادات أمنية في مصراتة أبلغتك بالتحديد بمقر اختطاف العمال المصريين، مردفا: «لا يمكن أن تحاول تمسك العصا من المنتصف وترضي ميليشيات الإخوان وأردوغان وتعتقد أنك ترضي مصر بهذا البيان».

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