«ملكة الأعشاب» تحميك من كورونا وتقوي مناعتك

يعتبر نبات الريحان، أو التولسى، كما يُطلق عليه، مقدسًا في الهند، وقد تم استخدامه في طب الأيورفيدا لقرون، ويُلقب بـ"ملكة الأعشاب" بسبب مزاياه التي لا حصر لها، والتى منها الحفاظ على توازن الجسم، والتكيف مع أى ضغوطات.فيما يلي 3 فوائد صحية للريحان والتي ستجبرك على إضافتها في روتينك اليومي:منع أمراض الجهاز التنفسييعتبر الريحان من أكثر الطرق الطبيعية للوقاية من اضطرابات الجهاز التنفسي المختلفة، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا الفيروسية أو التهاب الشعب الهوائية المزمنة أو الربو، ولذلك من الممكن أن يكون سببا فى وقايتك من فيروس كورونا.لديه خصائص مختلفة مضادة للسعال (تخفيف السعال)، وتقوية المناعة، كما يحتوي على بعض الزيوت التي تساعد على تخفيف الاحتقان أيضًا.فقط قم بغلي أوراق الريحان بالماء والزنجبيل والفلفل الأسود والعسل، واشرب هذا الخليط مرتين لتخفيف الألم بشكل أسرع.يعزز صحة القلب والكبديعتبر القلب والكبد من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان، ومن المهم الحفاظ عليهما في حالة مناسبة لضمان مرونة الجسم بشكل عام، حيث يعد التولسى مفيدًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم لأنه يستقلب الدهون والكربوهيدرات لمنع تكوين أي جلطات في الشرايين.هذا يجعل القلب ينبض بشكل صحيح، وينطبق نفس الشيء على الكبد، حيث يمنع محتوى حمض الأوليانوليك في تولسي نمو الإنزيمات الضارة ويساعد في طرد السموم من الدورة الدموية.معطر فم طبيعييعد وجود خصائص مضادة للميكروبات في تولسي طريقة رائعة للحفاظ على صحة اللثة والأسنان بشكل طبيعي، فهو يساعد في مكافحة الجراثيم والبكتيريا الضارة في الفم ويمنع تراكم تجاويف الأسنان واللويحات الفموية دون الحاجة إلى زيارة طبيب الأسنان، كما أنه نبات عطرى يعمل كمطهر فموي ومعطر طبيعي للفم للحد من رائحة الفم الكريهة.