«شرطة أردوغان» تمنع مسيرة لحزب الشعوب الديمقراطي بالقوة

اعتبر أوزجور أوزال، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، اليوم الاثنين، أن منع السلطات التركية والشرطة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذين تجمعوا لتنظيم مسيرة للاحتجاج ضد رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان التركي، بأنه تقييد للحق الدستوري.واعترض أوزجور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على منع الشرطة التركية لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من مسيرة الديمقراطية، قائلًا: «منع مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي هو تقييد لحق دستوري، وما يحدث من منع في حقيقته يعزز تصور الدولة البوليسية ويقوض الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون».وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد دعا في بداية الشهر الجاري عن تنظيم مسيرة شعبية اليوم، للمطالبة بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكنهم واجهوا وتهديدات بالقتل عبر صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار ومؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.