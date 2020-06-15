الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع لاوس في مكافحة كورونا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الإثنين، عن استعداد الصين لتقوية التعاون مع لاوس في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وفي رسالة شفوية بعث بها إلى بونهانغ فوراتشيت، رئيس لاوس والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشعبي الثوري، قال "بينغ" إنه يعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة للصين ولاوس وكذلك المجتمع الدولي، فإن نصرًا نهائيًّا سيتحقق بالتأكيد في المعركة ضد المرض.وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته لتلقي رسالة ودية من بونهانغ، وقال إنه ممتن للغاية لمعرفة أن مساعدة الصين لعبت دورًا إيجابيًّا في مكافحة لاوس للمرض، ونيابة عن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني، قدم شي تهانيه للاوس على الانتصار الأولي الذي حققته الدولة المجاورة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشعبي الثوري برئاسة بونهانغ.وقال "بينغ" إنه يعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات بين الحزبين والدولتين، وهو على استعداد للعمل مع بونهانغ للمضي قدمًا من أجل التنفيذ السليم للتوافقات المهمة التي توصل إليها الجانبان، والمضي قدمًا بشكل مطرد في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين ولاوس، وذلك لخلق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين.