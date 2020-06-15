رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع لاوس في مكافحة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:18 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
طباعة
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الإثنين، عن استعداد الصين لتقوية التعاون مع لاوس في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وفي رسالة شفوية بعث بها إلى بونهانغ فوراتشيت، رئيس لاوس والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشعبي الثوري، قال "بينغ" إنه يعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة للصين ولاوس وكذلك المجتمع الدولي، فإن نصرًا نهائيًّا سيتحقق بالتأكيد في المعركة ضد المرض.

وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته لتلقي رسالة ودية من بونهانغ، وقال إنه ممتن للغاية لمعرفة أن مساعدة الصين لعبت دورًا إيجابيًّا في مكافحة لاوس للمرض، ونيابة عن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني، قدم شي تهانيه للاوس على الانتصار الأولي الذي حققته الدولة المجاورة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشعبي الثوري برئاسة بونهانغ.

وقال "بينغ" إنه يعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات بين الحزبين والدولتين، وهو على استعداد للعمل مع بونهانغ للمضي قدمًا من أجل التنفيذ السليم للتوافقات المهمة التي توصل إليها الجانبان، والمضي قدمًا بشكل مطرد في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين ولاوس، وذلك لخلق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

تفاصيل تفقد «مدبولي» المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ «يوتيوب» غدا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات