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عمرو يس عن سارة حجازى: كانت تحتاج لمساعدة نفسية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:06 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
ياسمين عباس
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علق الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على انتحار الناشطة سارة حجازي، المصرية المقيمة في كندا، تاركة رسالة وراءها إلى إخوتها وأصدقائها عن قسوة تجربتها الحياتية التى لم تتحمل مقاومتها.

ونشر عمرو محمود ياسين صورة سارة ورسالتها الأخيرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "دايما بشوف أن الشخص المنتحر بالتأكيد كان يحتاج إلى رعاية ومساعدة نفسية طبية كبيرة في الفترة التي سبقت قرار إنهائه لحياته".

وتابع: ومن المنطلق ده بعتبر الشخص المنتحر مريض نفسي وبالتالي اتعاطف معه ومع ضعفه وقلة حيلته اللي دفعته إنه يتخلى عن غريزة أساسيه خلقها الله في كل مخلوقاته وهي غريزة البقاء وحفظ الذات، ولذلك عندما يقرر أحدهم إنهاء حياته أتعاطف معه وأترحم عليه.. لأنه ليس على المريض حرج".

وعن جدل إلحادها، كتب: "أما مسألة سارة حجازي وإلحادها فدي مسألة أخرى أنا بعتبر إنها كانت في مرحلة من حياتها تبحث فيها عن ماهية الحياة والخالق وجايز لو كانت عاشت أكتر من كده كانت عادت عن إلحادها.. زي أحمد حرقان اللي ملأ الدنيا كلاما عن إلحاده ثم عاد مؤخرا وأشهر إسلامه مرة أخرى.. فالأمور يا جماعة معقدة.. ومش بسهولة كده نحسمها أو نقيس عليها بأمثلة أخرى.. اتركوا الأمر لصاحب الأمر".
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10164159030690037&id=832380036

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