الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات منع تفشي كورونا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وشدد عباس، لدى قيامه بجولة تفقدية في رام الله، على "ضرورة التزام المسؤولين وأبناء شعبنا بإجراءات الوقاية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامتهم ومصالحهم" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأعرب عباس عن الثقة بقدرة الفلسطينيين على تجاوز أزمة فيروس كورونا "من خلال التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتمثلة بارتداء الكمامات ومنع التجمعات".وأشار إلى أنه أوصى رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.وقال: "لا نريد أن نشق على الناس أو أن نقطع أرزاقهم، فالضرورات تبيح المحظورات، والحفاظ على حياة الانسان من أصول الدين".وذكرت الوكالة أن عباس تفقد شوارع وأسواق مدينة رام الله، واستمع لمواطنين حول أوضاعهم في ظل أزمة كورونا.