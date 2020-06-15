محلية كوم أمبو تقرر تحرير مخالفات لـ12 مخبز بلدي

أجري اللواء وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وسعيد محمد رئيس حى شرق مدينة كوم أمبو، وعبد الوهاب مدير تموين كوم أمبو، اليوم الإثنين، جولة ميدانية على مخابز المدينة.حيث تضمنت جولته التفقدية 15 مخبز بدائرة مدينة كوم أمبو، وتم الإشادة ب 3 مخابز دون أي مخالفات تموينية، وتحرير محاضر مخالفات تموينية لعدد 12 مخبزا، وذلك للأسباب التالية: 5 محاضر عدم نظافة أدوات الخبز، و2 محضر عدم وجود ميزان، بالإضافة إلى 4 محضر نقص فى وزن الخبز، و3 محضر عدم وجود قائمة إعلان بالمواعيد العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.