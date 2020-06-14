إحالة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة ببدر للجنح

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بمدينة بدر لمحكمة الجنح.كشف أمر الإحالة أن المتهمين هم عماد.م، إسلام.ح، عبد الله.م عاطلين وعثر بحوزتهم على 450 جرام من الحشيش، 300 جرام استروكس قبل ترويجها بمدينة بدر.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بمدينة بدر وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والاستروكس و5800 جنيه متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة سير التحقيقات.